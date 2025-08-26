حماس عن استهداف مستشفى ناصر: الاحتلال حاول تبرير هذه الجريمة عبر نشر رواية زائفة

رفضت حركة حماس المبررات التي أعلنها الجيش الاسرائيلي بشأن استهدافه مستشفى ناصر في خان يونس الاثنين بغارتين أسفرتا عن استشهاد صحافيين، معتبرة أنها "ادعاء باطل".



وقالت الحركة في بيان: "حاول الاحتلال تبرير هذه الجريمة عبر نشر رواية زائفة تدعي استهداف كاميرا لعناصر المقاومة، وهو ادعاء باطل يفتقر إلى أي دليل، ويهدف للتملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مجزرة مكتملة الأركان".