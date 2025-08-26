مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق

كشف مسؤول في وزارة الدفاع السورية لوكالة فرانس برس أن ثلاثة جنود سوريين قتلوا الثلاثاء في غارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب العاصمة دمشق.



وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ طائرة "مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد المساكن العسكرية التابعة للفرقة 44 في منطقة الحرجلي بناحية الكسوي بريف دمشق الغربي ممّا أدّى لسقوط 3 ضحايا من عناصر الفرقة 44 التابعة للجيش السوري".



وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية الثلاثاء إلى أربعة.