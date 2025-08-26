وزارة التجارة الأميركية: فرض رسوم لمكافحة الإغراق على 10 دول منها الإمارات

أصدرت وزارة التجارة الأميركية قرارات لتأكيد فرض رسوم لمكافحة الإغراق ورسوم تعويضية على عشر دول من بينها الإمارات بعد تحقيقات تتعلق بمنتجات الصلب المقاوم للتآكل.



وذكرت وزارة التجارة في بيان، أن هذه القرارات تغطي واردات بقيمة 2.9 مليار دولار من أستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وهولندا وجنوب أفريقيا وتايوان وتركيا والإمارات وفيتنام.