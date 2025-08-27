قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا

أسفر قصف مدفعي روسي على خيرسون عن مقتل امرأة مسنّة وإصابة شخصين، حسبما أفاد مسؤولون في المدينة الأوكرانية الجنوبية.



وقال المدعي العام في منشور على منصة فيسبوك إنّ التحقيقات الأولية أفادت بقصف الجيش الروسي خيرسون بنيران المدفعية حوالى الساعة 4,45 صباحا (2,45 بتوقيت غرينتش).



وأضاف أنّ الهجوم أسفر عن مقتل امرأة تبلغ 81 عاما، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى.

