زيلينسكي يعلن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات في الضربات الروسية على كييف
أخبار دولية
2025-08-28 | 01:54
زيلينسكي يعلن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات في الضربات الروسية على كييف
قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب العشرات جراء الضربات التي نفذتها روسيا على كييف ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباحا.
وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "هجوم ضخم آخر على مدننا. قتل مجددا"، مشيرا الى أن أحد القتلى هو طفل.
واعتبر أن "الصواريخ الروسية والمسيّرات الهجومية اليوم هي رد واضح على كل من يدعو في العالم، منذ أشهر وأسابيع، الى وقف لإطلاق النار ودبلوماسية حقيقية" مع روسيا.
أخبار دولية
زيلينسكي
الضربات الروسية
كييف
التالي
فصل موظفين من مايكروسوفت بعد احتجاجهما على علاقات الشركة مع إسرائيل
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
السابق
مقالات ذات صلة
0
أخبار دولية
2025-06-06
مسؤول أوكرانيّ: قتلى وإصابة أكثر من 20 شخصًا في ضربة روسية على كييف
0
أخبار دولية
2025-08-17
مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء السيول في شمال الصين
0
أخبار دولية
2025-07-28
أوكرانيا: إصابة 8 أشخاص في هجوم جوي روسي على كييف
0
أخبار دولية
2025-07-31
مقتل شخصين في غارة جوية روسية على كييف
اخترنا لكم
0
أخبار دولية
03:03
روسيا: تدمير 102 مسيرة أوكرانية استهدفت ما لا يقل عن 7 مناطق
0
أخبار دولية
02:55
أوكرانيا تعلن تنفيذ هجوم على مصفاتين للنفط في روسيا خلال الليل
0
أخبار دولية
02:47
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا تعمل في كل ميادين القتال ليل نهار من أجل أمن إسرائيل
0
أخبار دولية
02:30
مجموعة بحثية: تنظيف موقع إيراني من المرجح أن يمحو أي دليل على عمل لتطوير سلاح نووي
زوارنا يقرأون الآن
0
خبر عاجل
04:20
معلومات للـLBCI: بري قال أمس أمام زواره إن من يضرب الجيش اللبناني بوردة "كلب ابن كلب" وهذا موقف ثنائي "أمل" وحزب الله
0
صحف اليوم
23:53
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: بري سيقترح تدخلا عربيا لإعطاء دفع للوضع اللبناني
0
موضة وجمال
2025-05-31
تأهل ملكة جمال لبنان ضمن Top 40 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025
0
أخبار لبنان
2025-05-18
الرئيس عون يهنئ البابا لاوون الرابع عشر
بالفيديو
0
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
0
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
0
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
0
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
0
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
الأكثر قراءة
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
3
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
4
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
5
أخبار دولية
01:03
إنزال جوي إسرائيلي في موقع عسكري قرب دمشق بعد استهدافه بغارات
6
أخبار لبنان
02:34
الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في طرابلس وعكار
7
صحف اليوم
06:13
بري لـ“الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به
8
اسرار
23:45
أسرار الصحف 28-8-2025
