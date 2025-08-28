الأخبار
زيلينسكي يعلن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات في الضربات الروسية على كييف

أخبار دولية
2025-08-28 | 01:54
زيلينسكي يعلن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات في الضربات الروسية على كييف
زيلينسكي يعلن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات في الضربات الروسية على كييف

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب العشرات جراء الضربات التي نفذتها روسيا على كييف ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباحا.
     
وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "هجوم ضخم آخر على مدننا. قتل مجددا"، مشيرا الى أن أحد القتلى هو طفل. 

واعتبر أن "الصواريخ الروسية والمسيّرات الهجومية اليوم هي رد واضح على كل من يدعو في العالم، منذ أشهر وأسابيع، الى وقف لإطلاق النار ودبلوماسية حقيقية" مع روسيا.

أخبار دولية

زيلينسكي

الضربات الروسية

كييف

