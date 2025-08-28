أردوغان: تركيا مستعدة للمساعدة في ترتيب محادثات بين روسيا وأوكرانيا

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان أن أردوغان أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية اليوم الخميس بأن أنقرة مستعدة للمساعدة في ترتيب أي محادثات رفيعة المستوى بين أوكرانيا وروسيا.



وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أخبر زيلينسكي أن تركيا ستواصل مساهمتها في أمن أوكرانيا بعد التوصل إلى السلام.