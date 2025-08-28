واشنطن تبلغ الأمم المتحدة أنها ستقاطع المراجعة الدورية لسجلها في حقوق الإنسان

أبلغت الولايات المتحدة الأمم المتحدة في رسالة الخميس أنها لن تشارك في المراجعة الدورية المقبلة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.



وجاء في رسالة وجهتها البعثة الأميركية في جنيف إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، "أكتب إليكم لأبلغكم بأن الولايات المتحدة الأميركية لن تشارك في المراجعة الدورية الشاملة... المقرر إجراؤها في جنيف في 7 تشرين الثاني".

