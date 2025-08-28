الأخبار
غوتيريش يندد بسلسلة "لا تنتهي من الفظائع" في غزة

أخبار دولية
2025-08-28 | 10:07
غوتيريش يندد بسلسلة "لا تنتهي من الفظائع" في غزة

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "سلسلة الفظائع التي لا تنتهي" في غزة، داعيا إلى المساءلة ومحذرا من أن ما يشهده القطاع يمكن أن يشكل جرائم حرب.
     
وقال غوتيريش للصحافيين: "غزة تتراكم فيها الأنقاض، وتمتلئ بالجثث، وتتكدس فيها أمثلة على ما قد يكون انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
 

