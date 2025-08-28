الأخبار
باريس ولندن وبرلين تفعّل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
أخبار دولية
2025-08-28 | 10:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
باريس ولندن وبرلين تفعّل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
قامت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على ايران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها على صعيد برنامجها النووي، وذلك في رسالة الى مجلس الامن اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وجاء في الرسالة أن الدول الثلاث: "ترغب في إبلاغ مجلس الامن أنه، استنادا الى أدلة عملية، ترى مجموعة إي3 أن ايران لا تحترم التزاماتها" بموجب اتفاق 2015 حول برنامجها النووي، و"تلجأ تاليا الى الآلية المعروفة باسم آلية الزناد"، ومهلتها ثلاثون يوما قبل إعادة فرض سلسلة من العقوبات تم تعليقها قبل عشرة أعوام.
أخبار دولية
ولندن
وبرلين
تفعّل
إعادة
العقوبات
الأممية
إيران
التالي
الرئيس الأرجنتيني يتعرّض للرشق بحجارة وزجاجات من قبل متظاهرين
طهران تحذر من إنعكاس تفعيل "آلية الزناد" على تعاونها مع الوكالة الذرية
السابق
