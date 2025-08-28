وزير خارجية فرنسا: خطوة الترويكا بشأن عقوبات إيران لا تعني نهاية الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا بدء عملية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على البرنامج النووي الإيراني لا يعني نهاية الجهود الدبلوماسية.



وأضاف على إكس: "نحن عازمون على استغلال فترة الثلاثين يوما المتاحة للحوار مع إيران. لا نزال ملتزمين بالدبلوماسية لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا".