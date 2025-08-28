إعلام الحوثيين: هجوم إسرائيلي جديد يستهدف صنعاء

أفادت قناة المسيرة التابعة الحوثيين في اليمن بهجوم إسرائيلي جديد استهدف العاصمة صنعاء، بعد أيام من غارات مكثفة أسفرت عن 10 قتلى وعشرات الجرحى.



وأوردت القناة في خبر عاجل على حسابها على منصة اكس: "عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء"، في استمرار للمواجهة المستمرة منذ أشهر بين المتمردين المدعومين من إيران والدولة العبرية.

