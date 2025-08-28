السلطات التركية تفتح تحقيقا جديدا بحق زعيم المعارضة

أعلنت النيابة العامة في أنقرة فتح تحقيق جديد بحق زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، على خلفية تصريحات طالت المدعي العام في إسطنبول المتهم بتصعيد الملاحقات القضائية ضد معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.



وفتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا ضد أوزيل بتهمة "التهديد" و"إهانة موظف حكومي"، بحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.



وكان مكتب المدعي العام في إسطنبول قد فتح تحقيقا في الاتهامات نفسها في أوائل حزيران ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري.



وتتهم المعارضة التركية غورليك بالانصياع لأوامر الحكومة بسبب التحقيقات المتكررة ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون منذ آذار، وحزبه حزب الشعب الجمهوري، الذي حقق فوزا في الانتخابات المحلية العام الماضي متقدما على حزب إردوغان.



