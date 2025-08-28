إيران تتعهد بالرد على العقوبات الأوروبية "غير المبرّرة وغير القانونية" بموجب آلية الزناد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران سترد على قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على الجمهورية لإسلامية.



وقال عراقجي في اتصال هاتفي مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني بحسب بيان صادر عن وزارته إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث، بهدف حماية حقوقها ومصالحها الوطنية".