مجلس الامن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الجمعة حول البرنامج النووي الايراني

يعقد مجلس الامن الدولي الجمعة اجتماعا طارئا مغلقا لمناقشة قيام باريس وبرلين ولندن بتفعيل الية اعادة فرض العقوبات على طهران على خلفية برنامجها النووي، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية الخميس وكالة فرانس برس.



وقالت المصادر ان الاجتماع يعقد في الساعة العاشرة (14,00 ت غ) بناء على طلب فرنسا والمملكة المتحدة.

