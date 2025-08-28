روبيو: واشنطن منفتحة على تواصل مباشر مع إيران بعد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي بعدما فعّلت باريس وبرلين ولندن الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على الجمهورية الإسلامية.



ورحّب روبيو في بيان بالإجراء الأوروبي الذي كان يدعو إليه الرئيس دونالد ترامب، لكنه قال/ "في الوقت نفسه، تبقى الولايات المتحدة منفتحة على تواصل مباشر مع إيران، من أجل السعي إلى حل سلمي دائم للمسألة النووية الإيرانية".