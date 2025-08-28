الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب "هدف عسكري" تابع للحوثيين في صنعاء

أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب "هدف عسكري" تابع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء بعد ساعات من اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن.



وقال الجيش في بيان: "نفذت قواتنا قبل وقت قصير ضربة دقيقة استهدفت هدفا عسكريا تابعا للنظام الحوثي الإرهابي في منطقة صنعاء في اليمن"، متهما الحوثيين بالعمل على "تقويض الاستقرار الإقليمي وتهديد حرية الملاحة العالمية".