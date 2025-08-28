الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب "هدف عسكري" تابع للحوثيين في صنعاء

أخبار دولية
2025-08-28 | 11:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب &quot;هدف عسكري&quot; تابع للحوثيين في صنعاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب "هدف عسكري" تابع للحوثيين في صنعاء

أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب "هدف عسكري" تابع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء بعد ساعات من اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن.
     
وقال الجيش في بيان: "نفذت قواتنا قبل وقت قصير ضربة دقيقة استهدفت هدفا عسكريا تابعا للنظام الحوثي الإرهابي في منطقة صنعاء في اليمن"، متهما الحوثيين بالعمل على "تقويض الاستقرار الإقليمي وتهديد حرية الملاحة العالمية". 

أخبار دولية

الإسرائيلي

"هدف

عسكري"

للحوثيين

صنعاء

LBCI التالي
الرئيس الأرجنتيني يتعرّض للرشق بحجارة وزجاجات من قبل متظاهرين
طهران تحذر من إنعكاس تفعيل "آلية الزناد" على تعاونها مع الوكالة الذرية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-24

إسرائيل تعلن استهداف مواقع "عسكرية" تابعة للحوثيين في صنعاء

LBCI
أخبار دولية
2025-07-16

الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب "هدف عسكري" في محيط قصر الرئاسة السوري

LBCI
آخر الأخبار
10:49

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو شن هجوما دقيقا استهدف موقعا عسكريا تابعا لنظام الحوثي في صنعاء باليمن

LBCI
أخبار دولية
2025-06-14

الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب "منظومات دفاعية" إيرانية خلال الليل في منطقة طهران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:02

ترامب "ليس سعيدا" لكنه "لم يفاجأ" بالضربات الروسية على كييف

LBCI
أخبار دولية
14:59

وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها

LBCI
أخبار دولية
14:06

روسيا لا ترى "أي أساس قانوني" لإعادة فرض العقوبات على ايران

LBCI
أخبار دولية
14:03

البيت الأبيض: ترامب "ليس سعيدا" لكنه "لم يفاجأ" بالضربات الروسية على كييف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-26

إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-23

في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان

LBCI
اسرار
2025-04-17

أسرار الصحف 18-4-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش

LBCI
أخبار لبنان
13:41

رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:36

لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..

LBCI
أخبار لبنان
13:29

الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
01:31

بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"

LBCI
أمن وقضاء
05:45

بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش

LBCI
أخبار لبنان
04:55

لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية

LBCI
أخبار لبنان
05:06

إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
05:20

مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية

LBCI
أمن وقضاء
08:25

الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)

LBCI
خبر عاجل
15:53

معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:23

الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More