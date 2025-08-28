البيت الأبيض: الضربات الروسية "المروعة" تهدد خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

ندّد الموفد الاميركي الخاص الى اوكرانيا بالضربات الروسية على كييف والتي اسفرت عن 17 قتيلا بينهم اربعة اطفال، معتبرا انها تهدد الوساطة التي يقودها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.



وقال كيث كيلوغس عبر منصة اكس أن "هذه الهجمات المروعة تهدد السلام الذي يسعى رئيس الولايات المتحدة الى تحقيقه"، لافتا الى ان الضربات اسفرت عن مقتل "مدنيين ابرياء" والحقت اضرارا بممثليتي الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة في العاصمة الاوكرانية.