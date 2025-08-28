روسيا والصين تعدان مسودة قرار لمجلس الأمن لتمديد الاتفاق النووي الإيراني

أعلن دبلوماسيون أن روسيا والصين وضعتا اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمدد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لمدة ستة أشهر، ويحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات فورا.وتأتي هذه الخطوة بعد أن أطلقت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا والصين قد طلبتا التصويت على هذا القرار في مجلس الأمن.