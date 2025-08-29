بزشكيان: لا نسعى للحرب لكن إسرائيل وأميركا تسعيان لتقسيم وتدمير بلادنا

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب، لكن إذا هاجمتها إسرائيل والولايات المتحدة، فسوف تواجههما بقوة.



وأضاف في مقابلة تلفزيونية مسجلة: "أميركا وإسرائيل تسعيان لتقسيم إيران وتدميرها، لكن لا أحد من الإيرانيين يقبل بتقسيم إيران".