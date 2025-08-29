الأخبار
السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن بـ"التراجع عن قرارها" في شأن عدم منح تأشيرات

أخبار دولية
2025-08-29 | 15:18
السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن بـ&quot;التراجع عن قرارها&quot; في شأن عدم منح تأشيرات
السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن بـ"التراجع عن قرارها" في شأن عدم منح تأشيرات

طالبت السلطة الفلسطينية واشنطن بـ"التراجع عن قرارها" عدم منح تأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني الذي سيتوجه لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول والتي يتوقع ان تعترف فرنسا خلالها بدولة فلسطين.
     
وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن "الرئاسة الفلسطينية أعربت عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية والذي يتعارض مع القانون الدولي"، مذكرة بأن "دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة".
     
وأضاف البيان أن "الرئاسة طالبت الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
     
 

