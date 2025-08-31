مسؤول في البيت الأبيض: إدارة ترامب تمضي في خطط لتغيير اسم البنتاغون إلى وزارة الحرب

تمضي إدارة الرئيس دونالد ترامب في خطط لتغيير اسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى وزارة الحرب، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض.

ولفت التقرير إلى أنّ استعادة مسمى وزارة الحرب لأكبر وزارة في الحكومة ربما يتطلب إجراء من الكونغرس لكن البيت الأبيض يبحث طرقًا بديلة لتنفيذ هذا التغيير.

وقدم عضو مجلس النواب الجمهوريّ جريج ستيوب من ولاية فلوريدا تعديلًا على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنويّ، الذي من شأنه تغيير اسم الوزارة، مما يشير إلى بعض الدعم الجمهوريّ في الكونغرس للتغيير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: “كما قال الرئيس ترامب، يتعين أن يركز جيشنا على الهجوم وليس فقط على الدفاع، ولهذا السبب أعطى الأولوية للمقاتلين في البنتاغون بدلًا من التركيز على التنوع والمساواة والشمول... ترقبوا!".