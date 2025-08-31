الأخبار
مسؤول في البيت الأبيض: إدارة ترامب تمضي في خطط لتغيير اسم البنتاغون إلى وزارة الحرب

أخبار دولية
2025-08-31 | 00:36
مسؤول في البيت الأبيض: إدارة ترامب تمضي في خطط لتغيير اسم البنتاغون إلى وزارة الحرب

تمضي إدارة الرئيس دونالد ترامب في خطط لتغيير اسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى وزارة الحرب، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض.

 

ولفت التقرير إلى أنّ استعادة مسمى وزارة الحرب لأكبر وزارة في الحكومة ربما يتطلب إجراء من الكونغرس لكن البيت الأبيض يبحث طرقًا بديلة لتنفيذ هذا التغيير.

 

وقدم عضو مجلس النواب الجمهوريّ جريج ستيوب من ولاية فلوريدا تعديلًا على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنويّ، الذي من شأنه تغيير اسم الوزارة، مما يشير إلى بعض الدعم الجمهوريّ في الكونغرس للتغيير.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: “كما قال الرئيس ترامب، يتعين أن يركز جيشنا على الهجوم وليس فقط على الدفاع، ولهذا السبب أعطى الأولوية للمقاتلين في البنتاغون بدلًا من التركيز على التنوع والمساواة والشمول... ترقبوا!".

 

 

آخر الأخبار

أخبار دولية

البيت

الأبيض:

إدارة

ترامب

لتغيير

البنتاغون

وزارة

الحرب

LBCI
أخبار دولية
04:03

هجوم روسيّ استهدف منشآت للكهرباء في أوديسا جنوب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
00:39

“حماس” أكّدت مقتل قائدها العسكريّ في غزة

LBCI
أخبار دولية
00:30

وكالة أنباء الصين: الرئيس بدأ اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس الوزراء الهنديّ في مدينة شمال البلاد

LBCI
أخبار دولية
16:30

إسرائيل تؤكد قصف منشأة في اليمن

LBCI
أخبار لبنان
02:19

التفاصيل عن الاعتداءات الاسرائيلية من النبطية

LBCI
أخبار لبنان
15:37

باسيل: من الظلم تحميل الجيش مسؤولية حماية البلاد من دون تزويده بالإمكانات اللازمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الرئيس نواف سلام للـLBCI: الورقة التي أقرتها الحكومة "لبنانية" ومتمسكون بورقة الأهداف... فما الذي سيقوله بري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

محبو الرياضة القتالية يترقبون البطولة الدولية في الـKick boxing...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مسيرة الأربعين عاماً من عمر الـLBCI... محطاتٌ مضيئة وأكثر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

من الماتشا الى البيلاتس... تريليونات وراء الترندات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

حفلة فنية في معرض رشيد كرامي... بيانات دعت إلى إلغائه وإجراءات مشددة للجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

وزارة الصحة ترفع العبء عن مرضى الكلى: "الكلية عليك... والتكلفة على الدولة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

جلسة إستثنائية للكابينت الإسرائيلي الأحد لبحث قرار إحتلال غزة... وتحذيرات من المخاطر على الجنود والأسرى

