النرويج تختار فرقاطات بريطانية لتعزيز الدفاع البحري

أعلنت النرويج اليوم الأحد أنها قررت شراء فرقاطات بريطانية الصنع في أكبر استثمار عسكري لها على الإطلاق لتعزيز الدفاع البحري.



وتبلغ قيمة الصفقة نحو 10 مليارات جنيه إسترليني (13.51 مليار دولار).



وقدمت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تصاميم فرقاطات منافسة.



وقال يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج في مؤتمر صحفي: "تعد الفرقاطات جزءًا أساسيًا من دفاعنا فهي ضرورية لحماية سيادة أراضينا".



وأضاف أن الحكومة اعتمدت في اختيارها على سؤالين هما "من هو شريكنا الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية؟ ومن قدم أفضل الفرقاطات؟ الجواب على السؤالين هو بريطانيا".



ورحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالصفقة. وقال إنها ستفضي في نهاية المطاف إلى تشغيل أسطول مشترك في شمال أوروبا مكون من 13 فرقاطة حربية مضادة للغواصات - ثماني فرقاطات بريطانية وخمس فرقاطات نرويجية على الأقل.



وروج المسؤولون البريطانيون بشكل كبير لفرقاطات شركة (بي.إيه.إي سيستمز) في إطار سعيهم لتحقيق مزايا اقتصادية لصالح البحرية البريطانية وتعزيز صناعة بناء السفن في اسكتلندا.



وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق من شأنه دعم أربعة آلاف وظيفة في أنحاء المملكة المتحدة بما في ذلك أكثر من ألفي وظيفة في اسكتلندا.



وللنرويج حدود مشتركة مع روسيا، وتعمل على زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب غزو موسكو لأوكرانيا ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول حلف شمال الأطلسي بتعزيز قدراتها العسكرية.



ولدى النرويج أربع فرقاطات حاليًا. وسبق أن قالت إنها قد تطلب خمس فرقاطات مع إمكانية طلب واحدة إضافية.



وقال جار ستوره: "ستكون هذه أكبر طلبية حتى الآن. ونحن بصدد الدخول في مفاوضات العقد النهائي".



(الدولار = 0.7402 جنيه إسترليني)