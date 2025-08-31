الكرملين: الأوروبيون يعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

عقب الهجوم الروسي، قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تعتزم شن ضربات جديدة في عمق روسيا.



من جهته، اتهم الكرملين القوى الأوروبية بعرقلة جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، وسط تعهدات من بروكسل بتدريب قوات على الأراضي الأوكرانية حال التوصل إلى هدنة.



