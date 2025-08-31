صحيفة نقلًا عن مسؤولة أوروبية: لدينا خطط دقيقة لإرسال قوات إلى أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت اليوم الأحد أن العواصم الأوروبية تعمل على وضع "خطط دقيقة للغاية" لنشر قوات عسكرية محتملة في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع، والتي ستحظى بدعم كامل من القدرات الأميركية.