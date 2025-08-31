بريطانيا تؤكد تفشي السلالة (إتش5 إن1) من إنفلونزا الطيور في جنوب غرب إنكلترا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد رصد إصابة مؤكدة بالسلالة (إتش5 إن1) من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في دواجن بمبنى في جنوب غرب إنكلترا.



وقالت الحكومة إنه تم إعلان منطقة حماية مساحتها ثلاثة كيلومترات ومنطقة مراقبة مساحتها 10 كيلومترات حول المبنى الواقع بالقرب من إكسمينستر في ديفون، موضحةً أنه "سيتم إعدام جميع الدواجن في هذا المبنى".