تقارير: الحوثيون في اليمن يداهمون مقرًا للأمم المتحدة ويعتقلون 11 فردًا

أفادت تقارير صحفية اليوم الأحد بأن الحوثيين في اليمن داهموا مقرًا للمنظمة الدولية واعتقلوا ما لا يقل عن 11 فردًا.



ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من هذه المعلومات.