زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب شرق أفغانستان

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) أن زلزالًا قوته ست درجات هز منطقة جنوب شرق أفغانستان اليوم الأحد.وأشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.