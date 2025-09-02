بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جينبينغ أن العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت الى "مستوى غير مسبوق"، وذلك خلال لقاء قمة جمعهما في العاصمة الصينية.



وقال بوتين لشي في تصريحات خلال البث المباشر لبدء المباحثات: "يعكس تواصلنا الوثيق الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية الصينية التي بلغت حاليا مستوى غير مسبوق"، مضيفا: "لقد كنا سويا على الدوام، ونحن سويا الآن".

