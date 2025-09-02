بوركينا فاسو تجرّم المثلية الجنسية

أقرّت بوركينا فاسو قانونا يفرض عقوبات تصل إلى السجن لخمس سنوات على "كلّ من يرتكب ممارسة مثليّة"، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي في البلد الواقع في غرب أفريقيا والذي يحكمه مجلس عسكري.



وفي بوركينا فاسو كان المثليّون حتى الآن يعيشون متكتّمين على الرغم من عدم وجود أي قانون يستهدفهم.



وبحسب التلفزيون، فإنّ مشروع القانون أُقرّ بإجماع أعضاء الجمعية التشريعية الانتقالية الـ71.



وهذه الهيئة المكوّنة من أعضاء غير منتخبين تعمل بمثابة برلمان منذ استولى المجلس العسكري على السلطة قبل نحو ثلاث سنوات.



وقال وزير العدل إيداسو رودريغ بايالا عبر التلفزيون الوطني إنّ "القانون ينصّ على عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامات".



وكشف أنّ عقوبة الأجانب هي الطرد من البلاد.