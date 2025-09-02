13 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أنّ 13 شخصا إستشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة فجر الثلاثاء.



وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس أنّ عشرة أشخاص إستشهدوا في غارة استهدفت مبنى سكنيا، في حين استشهد ثلاثة آخرون في غارة ثانية طالت مبنى سكنيا مماثلا، مشيرا إلى أنّ كلا المبنيين يقعان في مدينة غزة.