ترامب: مقتل 11 إرهابي مخدّرات بضربة أميركية استهدفت قاربًا أبحر من فنزويلا

قُتل 11 "إرهابي مخدّرات" في مهاجمة القوات الأميركية قاربًا محمّلًا بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متّجها إلى الولايات المتّحدة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.

وقال إنّهم أفراد في عصابة تابعة للرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو.

من جهة أخرى، أعرب ترامب، في مقابلة إذاعية، عن خيبة أمل كبيرة، تجاه نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين، بعد فشل لقائهما في ألاسكا في تحقيق تقدم ملموس في شأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال: "كانت بيننا علاقة رائعة فآلاف الأشخاص يموتون، إنها حرب لا معنى لها".

وأكد أنّه "ستكون هناك" عواقب إذا فشل بوتين وزيلينسكي في الاتفاق على لقاء لإنهاء الحرب التي اندلعت بسبب الغزو الروسيّ لأوكرانيا في شباط 2022.

كذلك، أكّد ترامب أنّه لا يشعر بالقلق إزاء إنشاء تحالف محتمل بين روسيا والصين، مشيرًا إلى “أنّ الولايات المتحدة تملك أقوى قوات عسكرية في العالم وبلا منازع، ولن يستخدموا قواتهم العسكرية ضدّها أبدًا”.