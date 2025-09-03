وزير الخارجية الروسيّ: موسكو تتوقع استمرار المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

تتوقع موسكو استمرار المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف.

لكنّه أشار إلى ضرورة الاعتراف "بالواقع الجديد المرتبط بالأرض" وتشكيل منظومة جديدة من الضمانات الأمنية.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن لافروف قوله: "لكي يكون السلام دائمًا، يجب الاعتراف بالواقع الجديد المرتبط بالأرض وإضفاء الطابع الرسميّ عليه من الناحية القانونية الدولية".

وشدّد على وجوب تشكيل منظومة جديدة من الضمانات الأمنية لروسيا وأوكرانيا كعنصر لا يتجزأ من بنية قارية للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا.