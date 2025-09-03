روسيا: السيطرة على "نحو نصف" مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على "نحو نصف" مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف الأوكرانية.



ونشرت الوزارة لقطات مصورة التقطت بواسطة طائرة مسيرة، يظهر فيها جندي يحمل العلم الروسي أثناء وقوفه على أحد الطرق.