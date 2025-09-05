الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

“حماس” تبث شريطًا مصورًا يظهر رهينتين إسرائيليتين محتجزتين في غزة

أخبار دولية
2025-09-05 | 07:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
“حماس” تبث شريطًا مصورًا يظهر رهينتين إسرائيليتين محتجزتين في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
“حماس” تبث شريطًا مصورًا يظهر رهينتين إسرائيليتين محتجزتين في غزة

وأظهر الفيديو الذي تزيد مدته عن ثلاث دقائق ونصف الدقيقة رهينة في سيارة تجول بين مبانٍ مدمرة، ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو باللغة العبرية عدم تنفيذ الهجوم العسكريّ المخطط له للسيطرة على مدينة غزة. 

 

وقالت الرهينة التي تظهر في نهاية الفيديو وهي تلتقي برهينة أخرى، إنها موجودة في مدينة غزة وإن الفيديو صُوّر في 28 آب. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة الفيديو أو تاريخ تسجيله.

    

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الرجل الرهينة الذي يتحدث في معظم الفيديو هو جاي جلبوع دلال الذي كان عمره 22 عاما وقت اختطافه.

آخر الأخبار

أخبار دولية

شريطًا

مصورًا

رهينتين

إسرائيليتين

محتجزتين

LBCI التالي
بعثة للأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفاشر السودانية
بزشكيان اثنى على مبادرات الرئيس الصينيّ في شأن الأمن والتنمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-09

أوجلان في شريط مصور: تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل "سريعا"

LBCI
أخبار دولية
2025-06-22

الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة رفات ثلاث رهائن محتجزين في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-06-22

الرئيس الاسرائيلي يطالب بـ"الافراج العاجل" عن الرهائن المحتجزين في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-08-29

حماس: الرهائن الإسرائيليون سيواجهون "ظروف المخاطرة" نفسها للمقاتلين في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:46

زيلينسكي: آلاف الجنود الغربيين قد ينشرون في أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية

LBCI
أخبار دولية
08:41

بعثة للأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفاشر السودانية

LBCI
أخبار دولية
07:13

بزشكيان اثنى على مبادرات الرئيس الصينيّ في شأن الأمن والتنمية

LBCI
أخبار دولية
06:35

إصابة مدرس طعنًا في معهد مهنيّ في ألمانيا والشرطة تنفذ عملية واسعة في إيسن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:04

تكريم طلاب محترف الفنون الأدائية في جامعة الروح القدس – الكسليك تحت إشراف وإدارة الفنان والمخرج المسرحي جورج خبّاز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-15

سجال بين عدد من النواب والموضوع "الزبالة"..

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-07

الخازن تبحث مع السفير السعودي دعم الموسم السياحي... وزيارة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-28

ظهور قاآني وشمخاني في تشييع طهران... وخامنئي الغائب الحاضر في خطاب ترامب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

إعتصام سلمي في شتورا لأصحاب الشاحنات

LBCI
أخبار دولية
07:55

“حماس” تبث شريطًا مصورًا يظهر رهينتين إسرائيليتين محتجزتين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

المشهد الأمني تزامنًا مع إنعقاد الجلسة الحكومية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

من عين التينة… متابعة لمجريات الجلسة عن كثب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

الجيش اللبناني يعرض خطته لسحب السلاح

LBCI
أخبار دولية
07:13

بزشكيان اثنى على مبادرات الرئيس الصينيّ في شأن الأمن والتنمية

LBCI
أخبار دولية
04:22

بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفًا للجيش الروسيّ

LBCI
أخبار لبنان
04:12

الصايغ للـLBCI: نؤيّد كل ما يوصلنا إلى حصرية السلاح من دون اصطدام والسلاح أضرّ بالطائفة الشيعية

LBCI
أخبار لبنان
03:22

رفِع الجيش اللبنانيّ جهوزيته إلى ٧٥ في المئة ومعلومات بعدم النزول إلى الشّارع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:48

جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”

LBCI
أخبار لبنان
23:37

نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية

LBCI
صحف اليوم
00:15

مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل

LBCI
صحف اليوم
00:00

طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)

LBCI
اقتصاد
02:16

جدول أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
07:00

معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة

LBCI
أخبار لبنان
03:22

رفِع الجيش اللبنانيّ جهوزيته إلى ٧٥ في المئة ومعلومات بعدم النزول إلى الشّارع

LBCI
خبر عاجل
09:19

الوزير فادي مكي وضع استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية والوزراء الخمسة غادروا القصر الجمهوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More