“حماس” تبث شريطًا مصورًا يظهر رهينتين إسرائيليتين محتجزتين في غزة

وأظهر الفيديو الذي تزيد مدته عن ثلاث دقائق ونصف الدقيقة رهينة في سيارة تجول بين مبانٍ مدمرة، ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو باللغة العبرية عدم تنفيذ الهجوم العسكريّ المخطط له للسيطرة على مدينة غزة.

وقالت الرهينة التي تظهر في نهاية الفيديو وهي تلتقي برهينة أخرى، إنها موجودة في مدينة غزة وإن الفيديو صُوّر في 28 آب. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة الفيديو أو تاريخ تسجيله.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الرجل الرهينة الذي يتحدث في معظم الفيديو هو جاي جلبوع دلال الذي كان عمره 22 عاما وقت اختطافه.