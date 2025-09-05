زيلينسكي: آلاف الجنود الغربيين قد ينشرون في أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن آلاف الجنود الغربيين قد ينشرون في أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية التي سيوفرها حلفاء كييف في وجه روسيا.وأكد زيلينسكي في خلال مؤتمر صحافي مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا في غرب أوكرانيا إن عدد هؤلاء العسكريين سيكون "بالآلاف هذا واقع لكن من المبكر الحديث عن ذلك".