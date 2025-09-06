الرئيس السوري التقى عدداً من سفراء الدول العربية

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع عدداً من سفراء الدول العربية بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث شدّد الشرع على أهمية توسيع مجالات التنسيق وتطوير قنوات التواصل، فيما أكد السفراء حرص بلدانهم على مواصلة العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الروابط الأخوية والصديقة.