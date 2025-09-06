كولومبيا تؤكد "التزامها" بمكافحة المخدرات في ضوء مراجعة أميركية للتعاون

أكد وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز أن بلاده "ملتزمة تماما" بمكافحة الاتجار بالمخدرات، فيما تدرس الولايات المتحدة وقف برنامج تعاون مع بلاده لفشلها في الحد من تهريب الكوكايين.



وستقرر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحلول 15 أيلول ما إذا كانت ستسحب كولومبيا من قائمة حلفاء الولايات المتحدة في الحرب ضد المخدرات.



ويضع ذلك على المحك نحو نصف مليار دولار من التمويل الأميركي المخصص لمحاربة عصابات المخدرات والفصائل المسلحة اليسارية التي توفر تمويلها من الاتجار بالكوكايين.



ويأتي ذلك في خضم تعزيزات عسكرية أميركية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي في سياق الحرب التي أعلنها ترامب على الكارتيلات وشهدت قصف القوات الأميركية قاربا يشتبه بأنه انطلق من فنزويلا محملا بالمخدرات وعلى متنه 11 شخصا.



وقال وزير الدفاع الكولومبي في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن برنامج العمل ضد المخدرات مع الولايات المتحدة هو "رمز للتعاون والتحالف والثقة" بين واشنطن وبوغوتا.



وأكد خلال جولة لبرنامج القضاء على زراعة نبتة الكوكا على الحدود الكولومبية مع الإكوادور الجمعة، أن المساعدات العسكرية الأميركية ضرورية لكولومبيا لأنها تتيح "العمل بقوة أكبر" ضد الاتجار بالمخدرات.



وأشار الى أن إقصاء كولومبيا من البرنامج يعني "انتصارا للفاعلين غير الشرعيين وخسارة للدول".