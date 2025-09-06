حادث مأساوي في فرنسا: قتيلة وجرحى إثر اصطدام سيارة بمشاة

قضت امرأة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة إثر اصطدام سيارة عن طريق الخطأ بمشاة بعد ظهر السبت في بيرو بمنطقة المانش في شمال غرب فرنسا، وفق مصادر متطابقة.



وقال غوتييه بوبو المدعي العام في كوتانس إنه "بناء على الأدلة الأولية التي جمعت، يبدو أن سائق السيارة ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي أصيب بوعكة صحية. سارت السيارة لأمتار عدة قبل أن تصطدم بمجموعة من الأشخاص. لقيت امرأة حتفها، بينما لا يزال ثلاثة أشخاص آخرين في حالة حرجة".



وأكد أن "فرضية العمل المتعمد مستبعدة رسميا".



وأوردت صحيفة "ويست فرانس" المحلية أن السيارة اصطدمت بشرفة مطعم بيتزا.



من جهتها، أفادت إدارة المحافظة أن الدفاع المدني عالج ستة مصابين، هم أربعة مشاة وراكبا السيارة.