زيلينسكي: نحو 60% من الأسلحة في أوكرانيا منتجة محليا
أخبار دولية
2025-09-06 | 17:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زيلينسكي: نحو 60% من الأسلحة في أوكرانيا منتجة محليا
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ما يقرب من 60 بالمئة من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني هي أسلحة محلية الصنع، وهو ما يتجاوز بالفعل الهدف الذي حدده قبل شهرين.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "خلال هذه الحرب، وصلت أوكرانيا إلى نقطة أن ما يقرب من 60 بالمئة من الأسلحة التي نستخدمها، الأسلحة التي في أيدي جنودنا، هي أسلحة أوكرانية الصنع".
وأضاف: "هذه الأسلحة قوية، وذات ميزات متطورة كثيرة".
وفي تموز، دعا الرئيس حكومته التي أعاد تشكيلها إلى اتخاذ تدابير لزيادة إنتاج الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا إلى أكثر من 50 بالمئة.
وقال حينها إن الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا تشكل نحو 50 بالمئة من الأسلحة المستخدمة في الجبهة وفي العمليات الأخرى، وهي أعلى نسبة منذ الاستقلال عن الحكم السوفيتي في عام 1991.
أخبار دولية
زيلينسكي
الأسلحة
أوكرانيا
