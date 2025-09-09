وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية يزعزع "الاستقرار الإقليمي"

حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن الاعتراف بدولة فلسطينية، والذي تعتزم دول عدة القيام به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، من شأنه أن يزعزع "الاستقرار الإقليمي".



وقال ساعر خلال زيارة الى كرواتيا: "المبادرة الحالية للاعتراف بدولة فلسطينية مزعومة (...) تُعدّ مكافأة لحركة حماس على مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنّته حماس عام 2023، وشكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة.



وأضاف: "هذا المبادرة لن تجعلنا أقرب الى السلام أو الأمن، بل على العكس، ستؤدي الى زعزعة الاستقرار الاقليمي".