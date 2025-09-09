جنود في الاحتياط الإسرائيليّ يرفضون أوامر الاستدعاء الى غزة

رفض الجندي الإسرائيليّ ناتان روشانسكي بعد أن أنهى نحو ثلاثة أشهر من الخدمة العسكرية في لبنان خلال الحرب مع حزب الله، الاستجابة لاستدعاء جديد للقتال في غزة، مؤكدا أن ذلك نابع من اعتبارات أخلاقية.

وروشانسكي (36 عاما) مخرج أفلام وأب لطفلين، استُدعي إلى لجنة تأديبية الخميس وحُذف اسمه من الكتيبة التي ينتمي اليها وتمّ تجريده من مهامه القتالية.

ويعتبر روشانسكي واحدا من مجموعة صغيرة من جنود الاحتياط المعارضين للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 23 شهرا.

وقال لوكالة فرانس برس: "نرى الضرر الكبير الذي تسبّبت به هذه الحرب على الصعيد الدولي، والضرر الاقتصادي والأذى النفسيّ والجسديّ الذي يلحق بالعديد من أصدقائنا من جنود الاحتياط والنظاميين".

وأكّد جندي الاحتياط أن الخدمة العسكرية "تبقى جزءا من هويتي"، لكن في الوقت نفسه، يرى أن الحرب المستمرة منذ نحو عامين "ليست لها أي علاقة بالدفاع عن بلدنا" الذي يشدّد على أن سلامته أمر في غاية الأهمية بالنسبة اليه.

وعقدت أول فعالية عامة للمجموعة في تل أبيب الثلاثاء دعا خلالها جنود احتياط إلى رفض أوامر التجنيد.

وقال الرقيب والمسعف العسكري ماكس كريش خلال مؤتمر صحافي "بصفتنا قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي الذين خدموا في هذه الحرب ونهتم بمستقبل بلدنا، من واجبنا الوطني أن نرفض المشاركة في هذه الحرب".

ودفع إعلان الجيش عن خطته للهجوم على مدينة غزة، المجموعة، إلى توسيع نشاطاتها إلى خارج وسائل التواصل الاجتماعي.