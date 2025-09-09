إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا إلى تفاهم

توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم في شأن كيفية "التواصل في ظل الوضع الجديد" في أعقاب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إنّ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في إيران بشكل كامل "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح أنهما اتفقا على الآليات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران"... هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".