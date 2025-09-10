الأخبار
مقتل 35 وإصابة 131 في غارات إسرائيلية على اليمن
أخبار دولية
2025-09-10 | 14:12
مقتل 35 وإصابة 131 في غارات إسرائيلية على اليمن
قصفت إسرائيل العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف بشمال البلاد اليوم الأربعاء في هجمات قالت وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثيين إنها أسفرت عن مقتل 35 شخصًا وإصابة 131 آخرين.
وتعد هذه أحدث هجمات على اليمن حيث يتبادل الحوثيون وإسرائيل شن غارات جوية منذ ما يزيد على عام في إطار تداعيات الحرب على غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أصاب معسكرات تابعة للحوثيين ومقر قسم الدعاية التابع للجماعة وموقعًا لتخزين الوقود.
ونفى المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان لاحق استهداف إسرائيل لمنصات إطلاق صواريخ، وقال إن الضربات طالت أهدافًا "مدنية بحتة".
وأضاف: "هناك شهداء وجرحى من الصحفيين والصحفيات وكذلك من المواطنين والمارة".
وقال سكان في صنعاء لرويترز إن الهجوم استهدف مخبأ بين جبلين يستخدم مقرًا للقيادة والتحكم. ولم يتضح بعد حجم الأضرار.
وأشار شهود إلى أن مقر وزارة الدفاع التابعة للحوثيين كان من بين الأهداف.
وجاءت الهجمات في أعقاب غارة جوية على صنعاء في 30 آب أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء، في أول هجوم من نوعه يستهدف قيادات الجماعة.
وقال الجيش الإسرائيلي: "نفذت الغارات ردًا على هجمات شنها نظام الحوثيين الإرهابي ضد دولة إسرائيل، والتي أطلقت خلالها طائرات مسيرة وصواريخ سطح-سطح باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفنًا في البحر الأحمر، فيما وصفوه بأعمال تضامن مع الفلسطينيين في غزة.
كما أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل، تم اعتراض معظمها. وردت إسرائيل بشن غارات على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الحيوي.
