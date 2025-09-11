العمّال الكوريون الجنوبيون الموقوفون بالولايات المتحدة سيفرج عنهم في الساعة 6 ت غ

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ أنّ مئات من مواطنيه الذين أوقفتهم سلطات الهجرة الأميركية خلال عملهم في مصنع لبطاريات السيارات تابع لمجموعتي هيونداي وإل جي إنرجي سيُطلق سراحهم وسيعودون إلى بلدهم عصر الخميس.



وقال لي إنّ هؤلاء العمّال "من المقرّر أن يغادروا مركز الاحتجاز اليوم في الساعة 15,00 بتوقيت سيول (06,00 ت غ)"، محذّرا من "تداعيات كبيرة" لهذه المداهمة على قرارات الاستثمار المستقبلية في الولايات المتحدة.



وإذ أبدى الرئيس الكوري الجنوبي انزعاجه الشديد من هذه المداهمة التي كُبِّل خلالها المئات من مواطنيه بالأغلال والأصفاد، حذّر من أنّها "قد تؤثّر بشكل كبير على قرارات الاستثمار المستقبلية، لا سيّما عند تقييم جدوى القيام باسثمارات مباشرة في الولايات المتّحدة".



وأتى تصريح لي بعد إعلان دبلوماسي كوري جنوبي في واشنطن أنّ إعادة هؤلاء العمّال تأخّرت بسبب سؤال الرئيس دونالد ترامب عمّا إذا كان ينبغي لهم البقاء في الولايات المتّحدة.