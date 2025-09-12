الإتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على مسؤولين روس على خلفية حرب أوكرانيا

قرر الاتحاد الأوروبي الجمعة تمديد العقوبات التي فرضها على مئات المسؤولين والكيانات الروسية لاتهامها بدعم الحرب الروسية على أوكرانيا، على ما أفادت مصادر دبلوماسية.



وتشمل العقوبات التي أقرت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022 أكثر من 2500 شخص وكيان روسي، وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، ومن المفترض تمديدها كل ستة أشهر بإجماع الدول الـ27، وهي تنص على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي ومنع الأشخاص من دخول أراضي التكتل.