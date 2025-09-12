ترامب: المشتبه به في قتل الناشط اليمينيّ تشارلي كيرك أُوقف

أُوقف المشتبه به في قتل الناشط اليمينيّ تشارلي كيرك بعد عملية بحث واسعة النطاق، وفق ما أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.



وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "سلّمه شخص مقرّب منه جدًا".