ترامب يقول إن صبره مع بوتين بدأ ينفد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن صبره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ ينفد.



وذكر ترامب في مقابلة مع برنامج "فوكس اند فريندز" على شبكة فوكس نيوز أن صبره "بدأ ينفد نوعا ما وبسرعة".