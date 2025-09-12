نائب الرئيس الفلسطيني: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة "خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال"

رحّب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار لصالح إحياء حل الدولتين، واعتبره "خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال".



وقال الشيخ عبر منصة إكس: "أرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار المؤيد لإعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".



وأضاف أن "القرار يعبر عن الإرادة الدولية الداعمة لحقوق شعبنا، ويشكل خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".