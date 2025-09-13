مقتل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لطالبان باكستان

قتل 12 جنديا باكستانيا على الأقل السبت في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان باكستان في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، على ما أفاد مسؤولون في الإدارة المحلية وأجهزة أمنية وكالة فرانس برس.



وقال مسؤول محلي "قرابة الساعة 4,00 صباحا، أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود وقتل 12 من عناصر القوى الأمنية"، فيما أكد مسؤول أمني في المنطقة الحصيلة مشيرا إلى أن المهاجمين وضعوا أيديهم على أسلحة الموكب.



وتبنت حركة طالبان الباكستانية "هجوما شديد التعقيد" سمح بـ"وضع اليد على عشرة أسلحة رشاشة ومسيّرة".

