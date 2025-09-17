أستراليا وبابوا غينيا الجديدة تؤجلان توقيع معاهدة دفاع مشترك

أعلنت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة أنّ معاهدة الدفاع المشترك التي كان مقررا أن يوقّعها البلدان الأربعاء سيتمّ توقيعها في موعد يحدّد لاحقا.



وكان مقرّرا أن يوقّع هذه المعاهدة في بورت مورسبي الأربعاء رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي.



لكنّ حكومتي البلدين أعلنتا الأربعاء أنّ التوقيع سيتمّ "بعد استكمال الإجراءات الحكومية في كلا البلدين"، من دون تحديد سبب التأجيل.



وبحسب نصّ المعاهدة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس فإنّ "الطرفين، وإذ يحترمان سيادة واستقلال وسلامة أراضي كلّ منهما، يلتزمان الدفاع المتبادل عن بعضهما البعض".

